Automedica per il trasporto sangue si schianta con pullman turistico

Un’automedica della Pubblica assistenza di Sarzana impegnata nel trasporto d’urgenza di sangue da destinare ad una trasfusione all’ospedale San Bartolomeno è stata coinvolta in un grave incidente alla Spezia, all’incrocio fra viale Italia e via San Cipriano; è avvenuto appena dopo un minuto dalla partenza dal Sant’ Andrea dove era stato caricato il plasma salvavita. La vettura in sirena (e quindi con diritto di precedenza) è andata a schiantarsi contro un pullman turistico in viaggio verso le Cinque Terre. L’impatto è stato violento. Il ’muso’ dell’auto si è accartocciato per effetto dello schianto sulla porta anteriore sul lato destro del pullman. Il soccorso disposto dalla centrale operativa del 118, a motivo della dinamica del sinistro, è scattato al massimo livello dell’emergenza, col codice rosso. Poi sono giunte le notizie tranquillizzati sullo stato di salute della donna che era alla guida dell’auto. Il rientro è avvenuto in codice giallo per alcuni traumi.

Ferita nello schianto anche la guida turistica impegnata a descrivere la città alla comitiva costituita da una cinquantina di turisti di origine serba in vacanza in Italia. La meta precedente era stata Montecatini. Ieri mattina da lì era avvenuta la partenza alla volta delle Cinque Terre. Queste sono state raggiunte con oltre un’ora sulla tabella di marcia. All’ospedale di Sarzana il sangue atteso è arrivato grazie ad un altro servizio, prontamente allertato dai sanitari.