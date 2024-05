Auto ferme al semaforo, furgone senza revisione e assicurazione tampona in velocità l'ultima della fila

La Spezia, 6 maggio 2024 - Una colonna di auto è ferma al semaforo rosso dell'incrocio tra via della Pianta e via Federici, quando un furgone, il cui conducente è evidentemente distratto, tampona in piena accelerazione l’ultimo veicolo della colonna, sospingendolo contro il mezzo fermo davanti. Il furgone è senza revisione da 16 anni, senza assicurazione e l'autista rimedia oltre alle maximulte, una denuncia penale perché recidivo a guidare senza patente.

La pattuglia di polizia locale intervenuta per i rilievi del sinistro ha rilevato la dinamica e poi avviato i controlli sulle auto coinvolte e relativi conducenti, scoprendo che chi aveva cagionato l’incidente, un 42enne spezzino, guidava senza aver mai conseguito la patente un furgone senza l’assicurazione da anni e mai più revisionato dal 2008.

Completati gli atti di polizia giudiziaria e le verifiche nelle banche dati, lo spezzino è stato ora denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché recidivo, in quanto era già stato fermato e sanzionato amministrativamente per guida senza patente già a gennaio sempre dalla municipale. L’uomo quindi, rischia ora un’ammenda da oltre 9.000 euro e l’arresto fino ad un anno, mentre dovrà far fronte, amministrativamente, a sanzioni pecuniarie pari, nel massimo, a 5.000 euro per aver circolato con revisione omessa più volte e senza copertura assicurativa.

Sono ancora in corso invece, le indagini per risalire all’effettivo proprietario e, quindi, al responsabile della circolazione del furgone, il cui documento di circolazione non risultava aggiornato: la pista seguita dagli agenti, in base agli indizi raccolti, potrebbe condurre sulle tracce di un commerciante di veicoli usati mai regolarizzati, dal punto di vista dei passaggi, né in entrata né in uscita.

Il furgone coinvolto nell’incidente, in ogni caso, non è più in circolazione in quanto sottoposto sia a fermo amministrativo per la guida senza patente, che a sequestro per la mancanza di copertura assicurativa; misura cautelare che cesserà solo nell’eventualità che vengano saldate tutte le spese di rimozione e custodia, la sanzione per intero e venga attivata polizza assicurativa con copertura perlomeno semestrale.

Marco Magi