Atmosfere doorsiane stasera allo Smood

I Daimon - The Doors tribute band per il concerto prepasquale dello Smood – Sign music desk. Questa sera suonerà una formazione, ispirata a quella originale (senza un bassista, sostituito da una seconda tastiera-basso) e formata da Luca Paolini (cantante), Daniele Barsacchi, chitarrista (insegnante) dalle più stravaganti sonorità blueseggianti, Jerry Tripodi (batterista insegnante, allievo di Luca Giometti) e l’insostituibile Lorenzo Macchia, tastierista del gruppo con l’arduo compito di riprodurre i virtuosismi del celebrato Ray Manzarek. Durante i concerti, concepiti dal gruppo come rito collettivo da officiare col pubblico in una celebrazione del dionisiaco, l’attenzione maggiore dei musicisti è rivolta ricreare la suggestiva e psichedelica dimensione dei concerti della leggendaria band. L’impatto e la somiglianza con l’originale sono forti, grazie a uno studio intenso del repertorio ‘doorsiano’ e all’utilizzo di strumentazione d’epoca. Il concerto inizia alle 22 (dalle 20.30 la cena). Info: 328 7671213.