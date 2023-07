Assunzioni al Parco Nazionale delle Cinque Terre: 8 contratti indeterminati

Via libera dal governo a nuove assunzioni per il Parco nazionale delle Cinque Terre. Approvato infatti un emendamento al Decreto pubblica amministrazione attraverso il quale il Parco, per il triennio 2023-2025, viene autorizzato ad assumere, con contratto a tempo pieno e indeterminato, 8 unità di personale, in aggiunta alla dotazione vigente. Il via libera all’implementazione delle unità presenti in dotazione organica – che passerà ad un totale di diciannove – consentirà all’ente di ottenere quella piena operatività, superando così la necessità di avvalersi di supporto esterno per l’assolvimento dei compiti istituzionali. "Si tratta di un risultato importantissimo per il Parco. Questo emendamento ci consentirà di assumere figure e competenze specialistiche fondamentali per la migliore gestione delle funzioni del Parco, negli ambiti in cui siamo chiamati ad operare. Penso all’agricoltura, alla gestione dei flussi, all’area Marina Protetta, alle infrastrutture verdi, alla disponibilità massima a supporto del territorio e della comunità" afferma la presidente Donatella Bianchi. Prima firmataria dell’emendamento che sblocca le assunzioni al Parco è stata la deputata spezzina, Maria Grazia Frijia, che ha commentato: "Un’ottima notizia. Un successo di squadra reso possibile grazie all’interessamento del presidente dell’ottava Commissione ambiente e lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli e di Alessandro Urzì, capogruppo della prima Commissione affari costituzionali".