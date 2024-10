"Asili con orari flessibili. Più iniziative d’estate"

È stata medico pediatra presso l’ospedale Sant’Andrea dal ’99 fino al 2022, quando ha deciso di abbracciare un altro campo della medicina, quella di base. Simonetta Cozzani non solo ha saputo conciliare la carriera professionale con il suo ruolo di mamma, ma è riuscita anche a unire al fortunato (e purtroppo oggi, per una donna, ancora troppo raro) binomio lavoro-famiglia anche il suo interesse per la politica. Consigliera comunale, sempre all’opposizione, a Carrodano nel 2016 e a Sesta Godano nel 2019; Simonetta Cozzani oggi è in corsa per le regionali, a sostegno di Marco Bucci, con Alternativa Popolare – Partito popolare europeo.

Cosa l’ha spinta a candidarsi?

"La volontà di mettere a disposizione la mia esperienza: sia professionale che quella di donna e madre lavoratrice. Chi mi conosce sa che sono determinata a ricercare e proporre soluzioni che possano migliorare i delicati, e a volte fragili, rapporti tra la famiglia e le istituzioni".

È stato difficile conciliare carriera e famiglia?

"Personalmente, sono stata fortunata, perché lavorare in un ambiente statale garantisce una certa salvaguardia. E poi ho avuto una famiglia, alle mie spalle, molto attiva, che ha sopperito alle varie lacune".

Che cosa possono fare le istituzioni in merito?

"Possiamo fare molto per i genitori: dotare gli asili nido (familiari o nei posti di lavoro) di telecamere per vedere in tempo reale il loro bambino ed essere più sicuri e sereni. Fare iniziare il servizio delle mense scolastiche in concomitanza, e non in differita, con l’inizio della scuola permettendo una migliore organizzazione alle famiglie. Pensare a orari flessibili per i più piccoli e doposcuola per i più grandi. Offrire una possibilità più ampia e gratuita d’estate con iniziative volte all’educazione sia della mente (teatro, musica, disegno) che del corpo (nuoto, atletica)".

Alma Martina Poggi