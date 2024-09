Ascesa e caduta i nove anni del leader Toti

Si arriva al voto un anno prima della scadenza naturale della legislatura dopo le dimissioni dell’ex presidente Giovanni Toti finito al centro della maxi inchiesta per corruzione che ha travolo la Liguria. Toti era stato arrestato il 7 maggio e nella stessa inchiesta erano finiti ai domiciliari l’imprenditore portuale Aldo Spinelli, Matteo Cozzani ex sindaco di Portovenere e capo di gabinetto di Toti, l’ex presidente dell’Autorità portuale e amministratore delegato di Iren Paolo Emilio Signorini unico condotto in carcere. Toti dopo 80 giorni trascorsi ai domiciliari nella sua abitazione di Ameglia, durante i quali ha incontrato dietro autorizzazione del gip Paola Faggioni i rappresentanti dei partiti di centrodestra e gli assessori della sua giunta nel frattempo guidata dal vice Alessandro Piana, ha rassegnato le dimissioni il 26 luglio. L’ex presidente è tornato in libertà il 1 agosto su decisione del giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, che ha accolto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dal legale dell’ex governatore Stefano Savi. Le dimissioni hanno aperto così la strada alle nuove elezioni. Giovanni Toti era stato eletto alla guida della Regione Liguria l’11 giugno 2015 e confermato alle elezioni regionali del 2020, fissate a settembre dopo le dure ristrettezze dell’emergenza sanitaria. Il 13 settembre il nuovo colpo di scena: Toti ha trovato l’accordo con la Procura per patteggiare due anni e un mese di pena sostituita con lavori socialmente utili per 1.500 ore. L’udienza per il patteggiamento, come ha deciso il giudice Matteo Buffoni, si celebrerà il 30 ottobre, subito dopo le elezioni regionali. Intanto l’altro ieri è stata revocato l’obbligo di dimora nel Comune di Genova per l’ex capo di gabinetto della Regione Liguria, Matteo Cozzani.

m.m.