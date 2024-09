Arriva la macchina mangiavetro: "Un regalo per chi differenzia"

A Levanto in arrivo 80 campane e una macchina ’mangiavetro’ per potenziare la raccolta stradale, grazie ad un finanziamento di 52mila euro di Anci Coreve. Dopo la sostituzione dei contenitori per le pile esauste, l’installazione di due isole ecologiche a supporto degli affitti brevi, l’avvio della raccolta porta a porta di pannolini e pannoloni e il posizionamento sul territorio di bidoni per la raccolta degli oli esausti, ora i nuovi acquisti dedicati alla raccolta del vetro. La macchina mangiavetro in cambio del vetro depositato erogherà buoni per ottenere oggetti in omaggio. "L’accesso a questo finanziamento – spiega l’assessore all’ambiente, Paolo Lizza – ci permette di razionalizzare la raccolta stradale del vetro e di investire su un’informazione che chiarisca agli utenti che gli unici oggetti da depositare per consentire il riciclo totale del vetro sono le bottiglie e i vasetti in vetro". Le campane stradali verranno utilizzate dalle utenze domestiche e sostituiranno i contenitori blu, ormai vecchi e con i coperchi rotti che consentono di introdurvi anche oggetti non conformi oppure stoccati in sacchetti di plastica non riciclabili. I fori sulle campane impediscono invece l’inserimento di materiali non consoni al riciclo. Per le attività commerciali la raccolta proseguirà invece con il ritiro a domicilio mantenendo gli stessi orari. A breve anche la macchina mangiavetro, "un dispositivo – dice ancora Lizza – che verrà collocato in una zona controllata e che ad ogni corretto conferimento emetterà uno scontrino con dei punti, raccogliendo i quali si avrà la possibilità di ricevere in omaggio dei gadget: tappetini per il mouse, borse di tela, zainetti ed altri oggetti".