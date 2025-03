Con un etto di hashish in casa, arrestato 40enne spezzino

La Spezia, 31 marzo 2025 – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia, agli ordini del capitano Valter Calandri, ieri mattina, hanno arrestato un 40enne spezzino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, dopo esser stato controllato dai militari, durante un servizio di controllo del territorio in zona Favaro, è stato trovato in possesso di uno 'spinello' e di un coltello a serramanico con tracce di hashish. Per questo motivo è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha consentito il sequestro di oltre 100 grammi di hashish (un panetto ed alcune dosi), oltre a materiale per il confezionamento e a circa 1.800 euro, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, che è stato denunciato anche per il porto del coltello, dopo esser stato posto a disposizione della Procura della Repubblica della Spezia, sarà giudicato con rito direttissimo nel Tribunale della Spezia.