Area di sosta senza Scia. Quale ruolo per il Parco?

La questione parcheggi non riguarda soltanto il comune di Ameglia: la Marinella spa è anche proprietaria dell’ampia area dotata di 400 posti auto situata di fronte al tratto di spiaggia libera della frazione a mare di Sarzana. Area che durante le stagioni passate e fino a venerdì 21 giugno è stata gestita dalla Marinella, che da quei parcheggi ricavava utili. Questo fino a che il primo giorno d’estate la guardia di finanza ha disposto il sequestro dell’area poiché l’attività era esercitata in mancanza di Scia. Fatto che vista l’impossibilità per i bagnanti di poter posteggiare lungo i lati della carreggiata della litoranea, come disposto dall’ente proprietario Anas, andava ad aggravare ancora di più l’effettiva carenza di parcheggi che da sempre caratterizza Marinella. Il giorno seguente quindi il primo cittadino Cristina Ponzanelli, considerata la situazione di concreto e grave pericolo per la sicurezza pubblica che avrebbe potuto derivare dall’indisponibilità di quell’area, non solo ne ha ordinato il dissequestro , ma l’ha anche messa a disposizione gratuita dell’utenza "fino al sovravvenire di titolo amministrativo legittimante l’esercizio dell’attività di rimessa veicoli a pagamento".

Il primo giorno di agosto la Marinella spa fa sapere non solo di aver provveduto al pagamento dell’ammenda che ammontava ad alcune centinaia di euro, ma anche di aver inviato al Comune una serie di spiegazioni in cui sarebbe contenuta anche una grossa novità. L’area in questione, che dal 2001 è stata utilizzata come parcheggio, rientrerebbe infatti nell’area Parco, ma a mancare sarebbe il parere dell’ente che dovrebbe esprirsi sulla sussistenza, o meno, della compabilità ambientale. Da noi contattato l’assessore al demanio Luca Ponzanelli fa sapere che la documentazione inviata dalla Marinella sarebbe al vaglio degli uffici, mentre l’ente Parco ha preferito approfondire la situazione prima di esprimersi al riguardo.

