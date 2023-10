Archivio di Stato. Storia cittadina in una mostra

In occasione della ‘Domenica di Carta 2023’ l’Archivio di Stato della Spezia oggi ripropone la mostra documentaria ‘La Spezia. Dall’Arsenale alla nascita della Provincia’, già presentata nel corso delle Giornate Europee del Patrimonio 2023. Questa esposizione desidera celebrare i luoghi e gli eventi che hanno reso e rendono la provincia di La Spezia peculiare nel panorama nazionale. Il visitatore troverà in mostra: le mappe del Vecchio Catasto che riproducono l’Arsenale militare marittimo, la fotografia di Guglielmo Marconi intento ad effettuare i suoi primi esperimenti di telegrafia senza fili, i documenti relativi al porto mercantile e alle tranvie elettriche della Spezia, infrastrutture che hanno dato grande impulso al territorio spezzino, e infine alcuni documenti sulla nascita della Provincia, che ha appena compiuto 100 anni. Accanto ai documenti il visitatore troverà esposte diverse opere conservate presso la Biblioteca dell’Istituto e, in occasione del 60° anniversario delle ‘Norme relative all’ordinamento e al personale degli Archivi di Stato’ scorgerà un angolo della sala espositiva dedicato al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963. Ricordiamo che l’Archivio di Stato si trova a Valdellora in via Galvani 21. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando lo 0187 506360 o inviando una mail a as-sp@cultura.gov.it.