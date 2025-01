Anziano al San Martino. Raccoglie i mandarini e precipita dall’albero

Un’operazione ripetuta chissà quante volte per gustare le prelibatezze offerte dal suo frutteto: arrampicarsi sull’albero per coglierne i frutti. Un’operazione che ieri si è trasformata in pochi secondi in dramma, per un anziano di 78 anni di Deiva Marina, precipitato da un albero di mandarini e, a causa delle ferite riportate, trasportato d’urgenza al Policlinico San Martino di Genova.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 15 di ieri, in un terreno agricolo situato lungo il torrente Deiva, che divide i territori di Deiva Marina e Framura. L’anziano è precipitato da un’altezza di oltre tre metri, sotto gli occhi della moglie: la donna non ha perso un secondo è ha immediatamente chiamato i soccorsi, e in pochi minuti sul posto sono arrivati un’equipaggio della pubblica assistenza Croce d’oro di Deiva Marina (composto dai volontari Sergio Mantovani, Maria Dinolchi e Piero Rezzano), oltre all’automedica Delta3 del 118 proveniente da Brugnato, e ai vigili del fuoco.

Il medico, data la gravità della situazione – l’anziano ha riportato un trauma cranico e contusioni in varie parti del corpo – ne ha disposto il trasferimento in elicottero al San Martino, allertando il Nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Genova. Nel giro di poche decine di minuti, l’equipaggio dell’elicottero Drago ha verricellato a bordo l’uomo, conducendolo poi al policlinico genovese.

Matteo Marcello