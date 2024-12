Anziana travolta mentre attraversa. Usato il defibrillatore del Comune. Ma il cuore si ferma in ambulanza

Una tragedia sotto gli occhi dei passanti, indaffarati tra gli ultimi acquisti natalizi e il frettoloso rientro al lavoro dopo la pausa pranzo. Una anziana di 84 anni è deceduta a causa delle lesioni riportate dall’investimento stradale in via Vittorio Veneto all’altezza di piazza Europa. L’anziana spezzina, Maria Ernesta Casavecchia, stava attraversando la strada insieme a un’altra persona quando è stata investita da un fuoristrada di grossa cilindrata con targa straniera del Lussemburgo ma condotta da un giovane italiano di 34 anni. Probabilmente il sole lo ha abbagliato e gli ha impedito di accorgersi dei pedoni che stavano lentamente transitando. L’impatto, seppur a velocità non sostenuta, è stato terribile. A farne le spese è stata la signora Maria Ernesta Casavecchia sbalzata sull’asfalto.

Lo stesso protagonista dell’incidente insieme ad alcuni passanti hanno immediatamente lanciato attraverso il numero unico di emergenza il segnale di aiuto ai soccorsi sperando in una ripresa dell’anziana anche se le sue condizioni sono apparse fin dai primi istanti molto gravi. In attesa dell’arrivo dell’automedica del 118 con medico a bordo è stato utilizzato da parte dei militi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure il defibrillatore in dotazione a Palazzo civico a poca distanza dal punto in cui si è verificato l’investimento. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare l’anziana in un silenzio irreale coprendo alla vista dei passanti con un telone le manovre. Il personale sanitario ha tentato anche un disperato trasporto al vicino ospedale Sant’Andrea ma proprio durante il tragitto il cuore della signora si è fermato. La persona che era vicina all’anziana durante l’attraversamento della strada invece non ha riportato nessuna conseguenza dalla caduta. A causa dell’incidente e per consentire i successivi disperati tentativi di rianimazione la trafficata via Vittorio Veneto è rimasta chiusa al transito per diverso tempo creando una lunghissima coda. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti del comando di polizia locale che nel rispetto della legge hanno sottoposto l’autista all’esame dell’alcoltest e sentito alcuni testimoni. Per il conducente scatterà la denuncia per omicidio stradale.

Massimo Merluzzi