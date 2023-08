Angelo Tonelli presenta la sua ultima opera a Castelnuovo Magra

Nuovo appuntamento letterario proposto nel cuore del borgo di Castelnuovo dalla Newcastle Book Company: ospite del prossimo evento, in programma mercoledì 2 agosto alle 19 nel circolo Arci in piazza Querciola a Castelnuovo Magra sarà il poeta, regista e grecista lericino Angelo Tonelli, direttore del festival Mythoslogos e presidente dell’associazione Athena. Per l’occasione Angelo Tonelli dialogherà con Alice Cervia, esperta in comunicazione e una delle anime del gruppo che sta portando nel cuore del paese una lunga carrellata di scrittori ed esperti, presentando il libro, edito da Meltemi e inserito nella collana Atlantide "I Greci in noi - Dalle origini della nostra cultura alla deriva transumanista". L’idea alla base dell’opera letteraria dell’autore è la necessità di recuperare il modello ellenico, basato su sapienza, integrità e consapevolezza, per risollevarsi da un mondo dominato dall’ economia e dalla digitalizzazione. Un vero e proprio grido d’allarme, accompagnato da una soluzione senz’altro antica, ma che tutt’oggi resta sempre valida e certamente pronta per essere adottata.