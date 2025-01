Angelini oggi all’Arci con ’Wilmo, ricorda’

Nuovo appuntamento con gli autori al circolo Arci di Castelnuovo Magra. Questo pomeriggio, alle 17.30, sarà Marco Angelini l’ospite della Newcastle Book Company, il club di lettura promosso dall’Arci del paese. Per l’occasione l’autore spezzino presenterà al pubblico ‘Wilmo, ricorda’, il suo ultimo romanzo - segnalato dal comitato di lettura della XXIV edizione del Premio Italo Calvino - che ha come protagonista un anziano veterano che "ha letto moltissimo e non ricorda niente". Ma in realtà Wilmo ha dei ricordi assai vividi, come quello della guerra, della prigionia e del suo lavoro da libraio. Un romanzo riuscito che si dispiega parallelamente su due filoni, quello del testo e quello delle illustrazioni in bianco e nero realizzate da Livia Tagliaferri, come a rappresentare la dicotomia tra le immagini ferme e immutabili e i ricordi più friabili e sfumati. Si ricorda che l’evento, a ingresso gratuito, è riservato ai soci Arci.