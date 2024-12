Ana Maria Sepe presenta 'Il mondo con i tuoi occhi' al Sunspace

Al Sunspace di via Sapri, domani alle 18.30, l’associazione Spazio Futuro ospita Ana Maria Sepe, fondatrice di Psicoadvisor, la rivista web di psicologia e neuroscienze più letta d’Italia. L’autrice sarà protagonista di un incontro per presentare il suo ultimo libro ‘Il mondo con i tuoi occhi’.

In questo testo, Psicoadvisor esplora come la nostra percezione della realtà influisca sul benessere e sulla crescita personale. Un’opera che invita i lettori a riflettere su come le nostre esperienze, convinzioni e emozioni modellano il nostro modo di vedere il mondo, offrendo strumenti utili per un miglioramento personale e una maggiore consapevolezza.

Durante l’evento, sarà possibile confrontarsi con l’autrice su temi legati alla psicologia, alle neuroscienze e alla crescita interiore. Un’occasione per approfondire come le dinamiche mentali possano essere trasformate in risorse per il benessere quotidiano e lo sviluppo del potenziale individuale.

L’ingresso è gratuito (prenotazione consigliata a 379 2007136 o all’email a [email protected]).