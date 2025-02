Amato dei Double You allo Yume

Musica live e dj set nelle prime tappe dello Yume sushi restaurant del Canaletto. E dopo il concerto di ieri sera con Sara Milazzo, appuntamento per il weekend con i deejay in consolle. Stasera, ad accompagnare la cena (musica di sottofondo, successivamente si alzano leggermente i decibel), sarà Franco Amato, musicista che, insieme al dj Andrea De Antoni e il cantante William Naraine alla Spezia fece nascere i Double You. A fare da portabandiera del gruppo, dal 1992, ovviamente è la pluridecorata di dischi d’oro e platino in vari Paesi, ‘Please don’t Go’, un rifacimento in chiave dance del lento anni ‘80 del gruppo KC & The Sunshine Band rifatta, poi, anche da Fiorello in italiano (‘Sì o no’) mantenendo la base dance. Questo gruppo che ha fatto la storia vanta ben 9 album e 32 singoli di vario genere, non solo dance. I Double You hanno collaborato anche con altre voci maschili e femminili, tra queste ultime ricordiamo i duetti con Alexia in ‘Part Time Lover’ e ‘Me and You’. Domani, dj set di Sabrina Stiller. Info: 388 3413960.