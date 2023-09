Amache e lettini nella cappelletta Bonassola, il turismo diventa trash

Amache e sacchi a pelo nella cappelletta simbolo del paese. Anche Bonassola rimane vittima del turismo senza regole. Emblematico quanto accaduto la scorsa mattina, quando alcuni residenti impegnati in una passeggiata mattutina si sono imbattuti in quello che era un vero e proprio accampamento ricavato negli spazi esterni della cappelletta della Madonna della Punta, uno dei punti panoramici più belli del comprensorio ma soprattutto uno dei luoghi più cari ai bonassolesi e agli stessi visitatori. Qualcuno tuttavia ha deciso di ricavarne un comodo alloggio per passarvi la notte: così, attaccate ai pilastri del porticato esterno, due amache hanno allietato il riposo degli improvvisati campeggiatori. La vicenda non è passata inosservata: molti i commenti per stigmatizzare l’episodio. Dure le parole del capogruppo de gruppo di opposizione Federica Schiaffino, che parla di "episodio sconcertante e che sottolinea come "sia evidente che la difficoltà di gestione del turismo, sempre più impattante e fuori controllo, imponga al di là delle responsabilità di chi dovrebbe avere il controllo del territorio, una lucida e coraggiosa riflessione affinchè il turismo rimanga una risorsa e non diventi un problema".