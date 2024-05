All’House Caffè per sapere com’è nato lo spritz

Sapete come è nato lo spritz? Dalla fine del ’700 ’allungare’ il vino con l’acqua per creare uno dei cocktail più famosi al mondo. L’House Caffè di piazza Concordia 456 a Migliarina ha in programma una serata per spiegarlo dal titolo ’La vera storia dello spritz’, degustazione di 3 spritz con piatti in abbinamento. E’ l’idea del nuovo titolare Besnik Haxhiu che si avvale della collaborazione di Martina, Aurora, Deborah, Michela, Adriana e della cuoca Katia Bosio per i pranzi dal lunedì al sabato. Per informazioni tel. 331-2864427.