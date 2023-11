Allerta meteo Liguria: codice arancione nello Spezzino il 2 novembre

La Spezia, 1 novembre 2023 – Una nuova allerta meteo in Liguria interesserà in particolare la provincia della Spezia, dove il codice sarà arancione per buona parte della giornata di lunedì 2 novembre, fino alla mezzanotte tra il 2 e il 3. Dopo le perturbazioni che hanno attraversato la provincia in questi giorni, adesso un nuovo fronte perturbato colpirà la zona di Spezia e provincia.

Allerta arancione anche in Toscana

Il riepilogo in Liguria

Allerta gialla per temporali giovedì 2 novembre. Ecco il dettaglio:

ZONE A, B (Ponente, genovesato e savonese)

⏱️ dalle ore 6.00 alle 21.00 di domani, giovedì 2 novembre

ZONE C, E (Tigullio e spezzino, Valli Trebbia, Aveto e Scrivia)

⏱️ dalle 6.00 alle 8.00 di domani

⏱️ poi ARANCIONE fino alle 24.00 di domani

BACINI GRANDI

C, E (Magra, Vara, Entella e Aveto, Trebbia, Scrivia) GIALLA dalle 6 alle 10 di domani, poi ARANCIONE fino alle 24.