Allerta gialla e arancione sulla Toscana: 2 novembre, possibili temporali forti

Firenze, 1 novembre 2023 – Non si placa il maltempo in Toscana. Il periodo di Ognissanti 2023 è caratterizzato da piogge e vento forte che hanno già provocato danni, come a Torre del Lago e in Versilia con tetti scoperchiati e danni anche alle auto. Ma adesso c’è una nuova allerta, una doppia allerta sia gialla che arancione che interessa la Toscana il 2 novembre.

Meteo, arriva la tempesta Ciaran

Allerta arancione

L’allerta arancione in Toscana interessa il nord della regione, in particolare la Lunigiana. Si tratta di un’allerta per possibili ingrossamenti del reticolo maggiore e del reticolo minore dei corsi d’acqua, quindi dei fiumi di maggior portata come il Magra ma anche dei torrenti secondari. L’allerta è dalle 15 alle 24.

Nuova allerta arancione per il nord della Toscana nella giornata del 2 novembre. Allerta gialla nel resto della regione

Allerta gialla

L’allerta gialla è invece in tutto il resto della Toscana per possibili temporali forti e per mareggiate sulla costa.

Le previsioni

I fenomeni più consistenti si avranno tra la metà del pomeriggio e la seconda metà della serata, con piogge insistenti e localmente intense su tutte le zone, in primis sulle aree montuose, dove entro la mezzanotte di domani si potrebbe arrivare a 250-300 mm di pioggia.