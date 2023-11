Allerta meteo, scuole chiuse in diversi Comuni dello Spezzino. Ecco dove

La Spezia, 1 novembre 2023 – Allerta meteo arancione su gran parte della Liguria ed in particolare sulla provincia della Spezia. Per questo diversi sindaci hanno provveduto ad emettere ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, 2 novembre. Ordinata anche l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree giochi e nei cimiteri.

Ecco i comuni interessati dal provvedimento:

La Spezia

Ameglia

Beverino

Bolano

Borghetto Vara

Brugnato

Framura

Lerici

Monterosso

Porto Venere

Riccò del Golfo

Riomaggiore

Sarzana

Sesta Godano

Varese Ligure

Vezzano Ligure

In aggiornamento