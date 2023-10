Maltempo in Liguria, allerta meteo prolungata: le zone

La Spezia, 30 ottobre 2023 – Arpal ha prolungato l'allerta arancione sul Centro Levante della Liguria. Su Genova e genovesato l'allerta arancione terminerà alla mezzanotte di oggi e sarà seguito dall'allerta gialla fino alle 8 di domani mattina.

Stessa cosa sul Levante - Ligure: l'allerta arancione è prolungata fino alle mezzanotte sui bacini piccoli e verrà seguita dall'allerta gialla che durerà fino alle 13 di domani. Sui bacini medi e grandi invece l'allerta arancione si protrarrà fino alle 6 del mattino per poi diventare gialla. Sui versanti padani di Levante l'allerta arancione terminerà a mezzanotte di oggi, seguita dall'allerta gialla fino alle 8 di domani mentre sul Ponente Ligure l'allerta gialla si protrarrà fino alla mezzanotte di oggi.

"È atteso il transito del fronte freddo in serata con lo sviluppo di una probabile linea temporalesca che ‘spazzerà’ la regione da Ovest verso Est - si legge nella nota di Arpal -. Nella notte, l'ingresso del nucleo freddo in quota determinerà una fase con temporali post-frontali a rapida evoluzione seppur in un contesto meno umido. Le precipitazioni insisteranno su un territorio già saturo, in particolare sul centro e sul levante della regione, dove in corrispondenza dei fenomeni più intensi sono possibili risposte repentine dei bacini piccoli e medi. Sono attese inoltre risposte significative nei bacini medi e grandi del levante costiero ed entroterra, dove già si osservano deflussi significativi, con possibili allagamenti diffusi”.