Allerta Arancione a La Spezia: Rinviate Iniziative e Partite di Calcio

Il sole splendente e il gran caldo degli ultimi giorni cedono il passo al maltempo, tornato a fare capolino sulla provincia di Spezia (e un po’ tutta la Liguria), per un primo ’assaggio’ di autunno. E proprio sulla base delle previsioni, Arpal ha emesso una allerta meteo arancione per temporali dalla 7 di stamani, preceduta da una allerta gialla partita alla mezzanotte. L’allerta ha già causato l’annullamento della terza serata della rassegna ’Visionarie’ a Monterosso e del match di Coppa Italia di Promozione Magra Azzurri-Caperanese (di cui riferiamo in altra parte del giornale) previste oggi. L’ondata di calore dell’ultima settimana ha accumulato grandi quantità di energia che contrasteranno l’irruzione fredda dall’Atlantico: questo porterà a uno scontro fra masse d’aria opposte che ha iniziato a manifestarsi già ieri sera con temporali. In mattinata poi l’approssimarsi del fronte vero e proprio determinerà una temporanea attenuazione, prima del transito della massa più fredda accompagnata da fenomeni più intensi.

Possibili quindi temporali con grandine e colpi di vento, pioggia e mare molto mosso. Da metà giornata intensificazione delle precipitazioni, tra moderate e forti, con venti intorno ai 50-60 kmh meridionali sul Levante. Domani condizioni di instabilità nella prima parte della giornata con temporali forti. Venti settentrionali tra moderati e forti, mare agitato sul Levante ligure, dal pomeriggio possibili mareggiate. La Sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.