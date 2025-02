Allarme famiglie povere. Cresce la richiesta d’aiuto: "Minorenni in difficoltà"

Un quadro della situazione allarmante, che preoccupa e fa riflettere: sono in aumento le famiglie povere che bussano alla porta della Croce Rossa per avere un sostegno economico. Nel 2024 l’associazione di volontariato ha aiutato 786 persone, di cui 260 minorenni. Anziani soli che faticano ad arrivare a fine mese, famiglie con figli minorenni a carico e un considerevole aumento degli italiani che si rivolgono alla Croce Rossa della Spezia in cerca di aiuto. È il quadro che emerge dal report annuale stilato dalla Croce Rossa spezzina riguardo alle persone in difficoltà economica che hanno ricevuto assistenza da parte dei volontari nel corso del 2024. Nel dettaglio, sono 786 in totale le persone che l’anno scorso sono state sostenute dalla Croce Rossa attraverso la distribuzione di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, vestiti, materiale didattico per i ragazzi in età scolare e nei casi più gravi anche con il pagamento delle utenze. Un dato in aumento del 38% rispetto al 2023. In molti casi i nuclei familiari sostenuti dalla Croce Rossa hanno anche figli minorenni a carico: sono 260, infatti, i minori aiutati dalla Cri nel corso del 2024.

Come ogni anno, fondamentale è stato lo slancio di solidarietà arrivato dagli spezzini e dai commercianti, che hanno donato in tutto 12.350 kg di generi alimentari, durante sei raccolte solidali organizzate nei supermercati spezzini o attraverso donazioni spontanee. A cui vanno aggiunti 23.982 kg di alimenti forniti dall’Unione Europea, anche questi distribuiti dai volontari Croce Rossa alle persone in difficoltà che si rivolgono al centro di assistenza di via Parma 11/B. Prosegue anche il servizio a domicilio della Croce Rossa, che nel 2024 ha registrato 194 consegne di pacchi alimentari direttamente nelle abitazioni delle persone in difficoltà. Fondamentale in questo senso è l’attività del punto di ascolto Cri, rivolto alle persone che anche solo momentaneamente si trovano in condizione di bisogno, per comprendere le loro esigenze e decidere di conseguenza il tipo di assistenza migliore: nel 2024 i colloqui con persone in cerca di aiuto sono stati in totale 268. In alcuni casi, i volontari della Croce Rossa si recano anche a casa delle persone impossibilitate a muoversi, accompagnandole presso uffici, patronati e incontri con assistenti sociali. L’impegno della Croce Rossa per i più deboli nel 2024 ha visto in campo anche le Unità di strada, composte da squadre di volontari che in orario sia diurno che notturno ascoltano le esigenze delle persone senza dimora che vivono in città: sono state 104 le uscite organizzate nel 2024 in città per un totale di 1.528 interventi effettuati, in cui gli operatori Croce Rossa hanno distribuito generi di prima necessità, coperte e capi di vestiario alle persone che vivono all’aperto, particolarmente fragili soprattutto nel periodo invernale. Le consulenze-visite fornite dai volontari della Croce Rossa state in totale 810; quando necessario le persone senza dimora sono state anche indirizzate presso gli ambulatori sanitari e le strutture territoriali più adatte alle loro necessità.

"L’aumento che abbiamo registrato nel 2024 dimostra che anche una parte di spezzini che prima non si rivolgevano a noi per ricevere aiuto oggi si trovano in difficoltà economica – sottolinea il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – Oltre a ringraziare i nostri volontari per l’impegno che hanno messo in campo anche nel 2024, voglio dire grazie a tutti coloro che hanno donato parte della propria spesa o, nel caso dei commercianti, dei loro prodotti, perché venissero distribuiti ai più bisognosi. La solidarietà degli spezzini è sempre fondamentale e ci permette di aiutare con ancora maggiore efficacia le fasce più deboli della popolazione". Chi ha bisogno di assistenza può contattare il call center della Croce Rossa ai numeri 0187-1863280 e 346-7830511 il martedì dalle ore 15 alle 17.30 e il mercoledì dalle ore 9 alle 12.