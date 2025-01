Allarme droga tra i giovani. Consumatori minorenni segnalati alla Prefettura

Resta alta l’attenzione sul consumo degli stupefacenti, in particolare cannabis, cocaina e in misura inferiore anche eroina hashis. Nel bilanco dell’anno appena concluso presentato dalla Prefettura della Spezia emerge il dato sempre preoccupante sulle segnalazioni di assuntori, 410 adulti, ma anche 24 minorenni. Alto anche il numero delle patenti di guida sospese, 681, anche se in calo rispetto a un anno fa (727). Sono stati adottati 38 divieti di detenzioni di armi e munizioni nei confronti di titolari di autorizzazioni di polizia. Il provvedimento è stato adottato nei confronti di quelle persone che hanno commesso reati o che si rendono autori di condotte che non garantiscono la piena affidabilità nell’uso delle armi. Numeri presentati dal nuovo prefetto Andrea Cantadori che ha voluto evidenziar eil lavoro svolto dal predesessore. "E’ stato un anno impegnativo per la Prefettura della Spezia – ha dichiarato – e ringrazio il prefetto Maria Luisa Inversini che mi ha preceduto ma anche i miei collaboratori e tutto il personale per l’impegno profuso". Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza ha tenuto 25 riunioni in totale, mentre sono stati 27 gli incontri di coordinamento delle forze di polizia. Il numero delle patenti sospese è stato pari a 681 e si è registrato un netto calo dei provvedimenti di sospensione per incidenti stradali che, nel 2024, sono stati 275 (rispetto ai 470 del 2023). Stabili i provvedimenti di sospensione per guida in stato di ebbrezza, 242, e 12 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Le patenti revocate sono state 39, in aumento rispetto alle 32 dell’anno precedente. Sul fronte dell’immigrazione, i procedimenti per ricongiungimento familiare definiti con il rilascio del nulla osta sono stati 372, dato in aumento rispetto ai 286 dell’anno precedente. Stabile il numero, in base al decreto flussi, delle autorizzazioni all’ingresso dei lavoratori subordinati (229) e dei lavoratori stagionali (66). Le istanze di concessione della cittadinanza ammesse alla fase istruttoria sono state 658 mentre 148 iI decreti di concessione della cittadinanza per matrimonio. I nuovi nati e dunque cittadini per residenza sono stati 459 mentre 25 stranieri irregolari sul territorio nazionale hanno ricevuto il decreto di espulsione".

Massimo Merluzzi