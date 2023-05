Alimenti ’sottratti’ Imprenditore assolto

Era accusato di aver sottratto degli alimenti sottoposti a sequestro sanitario, ma il giudice Gianfranco Petralia lo ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, accogliendo la tesi dell’avvocato difensore di fiducia Davide Bonanni. Il tetto del magazzino, infatti, era crollato e quella merce comunque invendibile era stata smaltita. Giuseppe Pepe, 38 anni, originario di Vico Equense ma domiciliato ad Arcola, titolare di un’impresa che commercia prodotti alimentari campani, nell’agosto 2020 secondo l’accusa avrebbe sottratto 1,21 chili di prosciutto cotto, 1,86 chili di formaggio a pasta filata tipo scamorza, 1,17 chili di fesa di tacchino, 2 chili di scamorze e 2 chili di ricottine, sottoposti a sequestro sanitario dal dipartimento prevenzione dell’Asl 5 il 23 luglio 2020, in quanto conservati con modalità tali da renderli non più idonei al consumo umano, dei quali era stato nominato custode.

M.B.