Alimentazione, dibattito con la nutrizionista

Il cibo: non solo fonte di sostentamento e di piacere, ma anche - e soprattutto - portatore di buona salute. Mangiare bene si può e si deve e saranno due esperte, la biologa nutrizionista Georgia Manetti e la psicologa e psicoterapeuta Antonella Mele a spiegare come, analizzando a 360 gradi le dinamiche che ruotano attorno all’atto del mangiare. L’occasione sarà la conferenza in programma questo pomeriggio alle 17.30 nella sede del Circolo Velico della Spezia, al Molo Italia 1, intitolata "Alimentazione e consumo consapevole - Aspetti teorici e pratici". Ad organizzarla, il Soroptimist Club International della Spezia in collaborazione con il Circolo Velico. Gusto e salute: un matrimonio che, nel paese in cui dieta mediterranea è un tratto distintivo, mostra come il nostro benessere fisico e mente vadano di pari passo e possano diventare anche un mezzo efficace per la salvaguardia ambientale. Un mantra da applicare ogni giorno, dribblando fretta e junk food.

C.T.