Algoritmi e torre di Babele Libro di Flick con Ewmd

Un viaggio e una riflessione sull’evoluzione del percorso umano nel rapporto con la natura e nell’esplorazione della conoscenza e della scienza – nei loro successi e nelle loro sconfitte, nel bene e nel male, nelle conquiste e nei disastri – finalizzato a trovare il giusto equilibrio tra regole e principi condivisi e le tecnologie. Appuntamento domani, alle 17.30, nella sede della Fondazione Carispezia in via Chiodo, dove Ewmd La Spezia organizza l’incontro con Caterina Flick, autrice insieme al padre Giovanni Maria Flick, de ‘L’algoritmo d’oro e la Torre di Babele’. Il libro è frutto di un lavoro a 4 mani tra Giovanni Maria Flick (celebre accademico e giurista, già ministro di Grazia e Giustizia nel Governo Prodi nel 1996 e presidente della Corte Costituzionale) e sua figlia Caterina, responsabile degli affari giuridici di Agenzia per l’Italia Digitale. "Particolare significato – dichiarano da Ewmd – assume lo svolgimento dell’iniziativa in un’istituzione così importante nel territorio spezzino, qual è la Fondazione Carispezia che promuove e sostiene la cultura come fattore strategico di sviluppo economico del territorio.

Un esempio il ‘Festival della mente’ che si colloca fra gli appuntamenti più importanti del panorama culturale nazionale". Una riflessione aderente ai nostri tempi, un saggio dove i due autori conducono un ragionamento che lega due aspetti centrali per il futuro: la battaglia per la salvaguardia del clima e la rivoluzione digitale, con l’obiettivo di focalizzarsi sull’individuo. Con Flick dialogheranno la presidente di Ewmd La Spezia Ornella Poli, l’avvocatessa Cristina Saccomani e l’imprenditrice Sabrina Canese. "La Fondazione – sostiene Poli – ci sembrava la giusta location per il nostro evento. Per questo ringrazio il presidente Andrea Corradino e tutto il suo staff". Per partecipare si può prenotare al 335 6533745.

Marco Magi