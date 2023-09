Alessandro Firinu neo comandante reparto operativo

Il tenente colonnello Alessandro Firinu (nella foto), 54 anni, di origini sarde ma nato e vissuto fino all’arruolamento in provincia di Varese, sposato, due figli, è il nuovo comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri della Spezia. Subentra al tenente colonnello Andrea Fabi trasferito a Livorno per assumere un nuovo prestigioso incarico. Il tenente colonnello Firinu, laureato in Scienze della sicurezza interna ed esterna all’Università di Roma Tor Vergata, insignito dell’onorificenza della medaglia Mauriziana, proveniente dal ruolo ispettori, ha frequentato nel 2001 il corso applicativo alla scuola ufficiali dell’Arma dei carabinieri di Roma ed in seguito ha rivestito l’incarico di comandante del nucleo operativo e radiomobile di Bergamo, del nucleo investigativo di Trento, della compagnia di Salò ed in ultimo del nucleo investigativo di Ancona. Al tenente colonnello Firinu un ’in bocca al lupo’ per il suo nuovo incarico alla Spezia.