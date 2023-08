Cocktail alcolico a una ragazza di 13 anni: barista nei guai

La Spezia, 6 agosto 2023 – Ubriachi molesti, consumatori di stupefacenti, ma soprattutto l'ennesimo locale che dà da bere alcolici a minorenni, addirittura di 13 anni. Questo è il resoconto dell'ultima notte di controlli della polizia locale spezzina.

Ubriaco sorseggia una birra su un tetto di un'automobile. È questa la scena che si sono trovati di fronte gli agenti della polizia locale della Spezia durante il servizio serale di controllo del territorio di ieri notte. Palcoscenico delle gesta di un senegalese di 29 anni il quartiere Umbertino. L'uomo già noto alla municipale per precedenti in materia di stupefacenti, è stato notato dagli agenti che sono riusciti a farlo rientrare nei ranghi della decenza. Il senegalese, in palese stato di alterazione psicofisica è stato sanzionato ai sensi dell’art.688 del codice penale per ubriachezza manifesta con l’emissione conseguente dell'ordine di allontanamento; inoltre è stato sanzionato amministrativamente per la detenzione di bevande alcoliche in bottiglie di vetro, vietato dall'ordinanza del sindaco Peracchini per il contrasto alla 'malamovida'. L’opera degli agenti della locale non si è fermata, infatti successivamente sono stati sorpresi due stranieri, che saranno segnalati alla Prefettura, trovati in possesso di droga per uso personale. Sempre nell’Umbertino non sono passate inascoltate le emissioni sonore intorno alla mezzanotte di una cassa acustica di grosse dimensioni; il proprietario, un colombiano di 33 anni, è stato multato con una sanzione da 300 euro, col conseguente sequestro amministrativo del potente impianto portatile. Gli agenti si sono focalizzati anche sulla vendita di alcool a minori e sono riusciti ad accertare la violazione, da parte di un pubblico esercizio in piazza del Bastione, che in meno di dieci minuti è stato colto in fallo per ben due volte: una di queste costerà una denuncia penale all’esercente, che dovrà affrontare la chiusura fino a tre mesi dell’attività, infatti un barista è stato colto in flagranza a cedere un cocktail alcolico ad una ragazza di 13 anni. Il locale si è 'guadagnato' anche una sanzione amministrativa di 250 euro per aver venduto due cocktail alcolici ad un altro minore, maggiore di 16 anni.

Dopo l'1 è stato fatto il giro di tutti i locali spezzini per accertarsi che fosse rispettato il termine della deroga acustica che li autorizzava a tenere la musica accesa fino appunto a quell'ora, senza riscontrare nessuna irregolarità.