Al via le selezioni. Agenti di polizia locale. Caccia agli stagionali

Arriva la stagione turistica, e i Comuni del golfo avviano le pratiche per rimpinguare gli organici del comando di Polizia locale. Nei giorni scorsi, le amministrazioni comunali di Lerici e Porto Venere hanno avviato le procedure per reclutare nuovi agenti, così da far fronte nel miglior dei modi al tradizionale incremento dei flussi turistici nei rispettivi territori.

A Porto Venere, gli uffici comunali hanno pubblicato il bando di selezione pubblica per esami – nella fattispecie, un colloquio – finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di sei persone a tempo pieno e determinato, con un contratto di sei mesi. Tra i requisiti specifici, il possesso della patente di guida di categoria B o superiore il possesso almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato espulso dalle forze armate o destituito dai pubblici uffici. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato alle 23.59 del 25 marzo, mentre i colloqui si terranno il 27 marzo dalle 9 presso la sala consigliare del Comune.

Anche Lerici si è messa alla ricerca di vigili urbani stagionali, e pochi giorni fa ha pubblicato il bando per la selezione pubblica, per esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale. Tra i requisiti specifici, in questo caso, anche la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. Il bando scade alle 23.59 del prossimo 25 marzo: sono previste una prova scritta, costituita da una serie di quesiti a risposta multipla, e una orale, consistente in un colloquio tecnico sulle materie d’esame, sulla conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici.