Al via il “Sarzana Opera Festival“ Diciotto spettacoli, anche in trasferta

Ogni anno si presenta al pubblico con qualche novità diventando, nel tempo, un appuntamento non soltanto per il melomane ma anche per chi muove i primi passi nel mondo della lirica, dell’opera e della musica in genere. È il “Sarzana Opera Festival“ giunto quest’anno alla sua 23^ edizione che richiama ogni anno giovani talenti della lirica oltre a grandi nomi del panorama operistico e artisti di fama internazionale. Diciotto spettacoli che non saranno concentrati soltanto su Sarzana ma che, per la prima volta, si espanderanno alla Spezia e Santo Stefano Magra. Tutti ad ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione.

Un evento che si svilupperà nei mesi di giugno e luglio dividendosi tra concerti, danza, Masterclass, tributi a cantautori Genovesi, performance teatrali e voci recitanti come quella di Andrea Sorrentino con accompagnamenti al pianoforte di musicisti del calibro di Dragan Babic o Masterclass Mozartiana diretta dal baritono Natale De Carolis. Mentre la Masterclass Pucciniana sarà sotto la docenza di Raina Kabaivanska. Ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo Roderio la presentazione della manifestazione. Tra i presenti il sindaco Cristina Ponzanelli, l’assessore alla cultura Giorgio Borrini. L’associazione Amici del Loggiato con Maurizio Caporuscio, Fiammetta Gemmi l’ideatrice della manifestazione e un vero vulcano di idee. Anche le tre giornate organizzate alla Spezia e denominate “Opera Forum“ sono frutto della creatività della Gemmi mentre il progetto vero e propiio è stato redatto dal professore Giancarlo Landini, musicologo e critico musicale. Alla conferenza stampa anche Dragan Babic, Natale De Carolis e tre degli otto giovani talenti che seguiranno Masterclass e si esibiranno nei concerti: la sarzanese Beatrice Gallo soprano, Bruno Galati baritono (Svizzera), Grazia Liotta soprano (Svizzera), Alberto Crapanzano baritono (Italia), Maria Krylova soprano (Russia), Maria Salvini soprano (Italia), Minkyung Park soprano (Corea del Sud).

Ha parlato di eccellenza l’assessore Borrini sottolineando come nell’edizione 2023 si sia spinto l’accelleratore su quantità, qualità e novità. A Caporuscio il compito di ricordare i 22 anni di attività ricordando che il primo spettacolo dell’Opera Festival, svoltosi a Sarzana, nel dopo Covid ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni. "In tutto – ha spiegato Maurizio Caporuscio dell’Associazione Amici del Loggiato – saranno 18 spettacoli di cui tre alla Spezia e tre a Santo Stefano. Ognuno di questi con un proprio filone specifico"

Alla Spezia dal 24 al 26 giugno appuntamento con l’Opera Forum. Il primo in piazza Verdi con il concerto dei partecipanti alla Masterclass Mozartiana di Natale De Carolis. La presentazione sarà affidata a Sabino Lenoci, direttore artistico di questa edizione. Al pianoforte Dragan Babic. Gli altri due appuntamenti si terranno il 25 in Sala Dante con una Lezione - Concerto e il 26 alle 21,15 nella Sala della Provincia appuntamento con “Don Giovanni sul lettino e alla sbarra“, “ Don Giovanni dallo psichiatra e in tribunale“. Serata happening con la partecipazione della dottoressa Maria Rita Parsi, in collegamento da Roma, la dottoressa Rosanna Ceglie, l’avvocato Alberto Bazzano e la voce recitante di Andrea Sorrentino e gli allievi della Masterclass Mozartiana.

Le Masterclass invece si terranno a Sarzana. Mentre il 28 giugno in piazza De Andrè tributo ai cantautori Genovesi con Fabio Gianardi ed Edoardo Agnelli. Il 29 concerto di gala all’oratorio di Santa Croce e il 30 in piazza Matteotti “La notte dei musical“ arrivando con le esibizioni fino all’11 luglio. Il 27 giugno, il 3 e il 7 luglio l’Opera Festival sarà “Fuori le Mura“. L’appuntamento è alla ceramica Vaccari e nel borgo con La Traviata, L’amor sacro e l’amor profano e per concludere il 7 con l’arte di Enrico Caruso.

