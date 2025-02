Al via i lavori della rotatoria. L’intervento della Regione sull’incrocio di Bottagna

Sono iniziati i lavori di costruzione della rotatoria di Bottagna. La previsione per la conclusione dell’infrastruttura è di 80 giorni. I pendolari si sono dimostrati un po’ spiazzati, hanno manifestato qualche disagio per abituarsi alla nuova conformazione dell’incrocio tra la strada della Ripa, la statale di Buonviaggio, la provinciale che da ieri è dotata anche di spartitraffico. Per il territorio un notevole cambiamento, che ormai era necessario per la sicurezza delle migliaia di utenti che ne usufruiscono quotidianamente.

"C’è piena soddisfazione per l’ inizio lavori – ha commentato il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni – e il posizionamento della rotatoria provvisoria. Certo il disagio sarà tanto ma ci ripagherà al termine dell’intervento". Sono entrate nel vivo le operazioni per la costruzione dell’infrastruttura che, prima della Pasqua ordinerà la viabilità. Ieri gli operai del cantiere si sono mossi molto sulla direttiva, aiutando in tutti i mo lo scorrimento del traffico. Sul posto per un sopralluogo anche il presidente del comitato La Ripa Luciano Hermida. "L’importante è iniziare. Purtroppo ci saranno disagi, ma se vogliamo la sicurezza, anche i lavori vanno fatti".

Il cantiere è stato consegnato lunedì 27, ma per le condizioni meteo, le operazioni sono slittate di qualche giorno. Il tempo perso a causa del maltempo è stato recuperato: E’ stata posizionata parte della rete di cantiere, sono state fatte verifiche dei tracciamenti e la ricerca dei sottoservizi, è stata posta la segnaletica verticale e ieri quella orizzontale compresa rotatoria provvisoria, emanate le ordinanze per la velocità e il divieto a mezzi oltre 3,5 tonnellate.

Cristina Guala