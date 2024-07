Al Pin c’è ’Sapore di mare’. Musica e ballo per over 65

Un vero ritorno al passato per la Pinetina dei giardini. Oggi, al Pin, si terrà la prima delle tre serate danzanti dedicate a tutti gli over 65. ‘Sapore di Mare’, questo il titolo del ciclo, rientra nelle attività previste dai soggiorni estivi per anziani che il Comune, attraverso l’Assessorato ai Servizi sociali e in collaborazione con le associazioni di volontariato Ada, Anteas e Auser, ha organizzato per sostenere l’invecchiamento attivo, promuovendo attività che sviluppino la socializzazione e il divertimento. Stasera, dalle 20 alle 23, quindi musica dal vivo e ballo proprio per i cittadini over 65 che hanno aderito ai soggiorni estivi. Seconda tappa, con stessi orari, domenica 11 agosto. Infine, il 1° settembre, con orario 19-22.30. "Siamo convinti che, iniziative come queste – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – siano fondamentali per il benessere delle persone anziane, offrendo loro occasioni per mantenersi attivi, fare nuove amicizie e vivere appieno la nostra comunità". Una promessa mantenuta dall’assessore Lorenzo Brogi. "Tre serate di musica dal vivo – spiega – per poter riunire i cittadini over 65 all’interno del pacchetto dei soggiorni estivi ampliando l’offerta e garantire serate di divertimento.Il Pin torna, come nel passato, ad essere una sala da ballo dedicata alla musica folk italiana e alla tradizione. Siamo sicuri che queste serate molto sentite, vedranno la partecipazione di moltissime persone che potranno passare in allegria alcune ore di spensieratezza godendosi la fresca brezza estiva".

m. magi