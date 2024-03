Al Big Boss Man si gioca in casa

Per onorare il venerdì live del Big Boss Man, questa volta tocca all’ensemble di casa. Insomma, sul palco del locale di Salita Castelvecchio, stasera alle 22 (dalle 20 la cena) salirà la Big Boss Band. Come protagonisti dell’house band, ci sono Christian Grisolia alla chitarra e voce, Leonardo Corradi all’organo e Andrea Mazzoni alla batteria. I tre animeranno la serata con il loro sound che fonde il blues, il funky e il rock’n’roll dando così spazio alle personalità musicali di ognuno. Di Corradi ricordiamo che già nel 2010 secondo il sondaggio della rivista ‘Jazz iT’, risulta primo in classifica tra gli organisti italiani. Ed è del 2012 il primo concerto di una lunga serie con Fred Wesley, Pee Wee Ellis, Jesse Davis e Flavio Boltro al Duc Des Lombardes a Parigi; la collaborazione con Fred porta Leonardo e la sua musica in Brasile, Cina, Corea, Caraibi e tutta l’Europa. Per info e prenotazioni telefonare allo 0187 302686 o messaggio Whatsapp al 342 5286661.