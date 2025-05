Aiuto pizzaiolo e due tuttofare

Occasioni di lavoro dal Centro per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature, visitare il sito internet https://formazionelavoro.regione.liguria.it

2 TUTTOFARE Pulizie e servizio bar, età 18-60 anni, indispensabile Haccp e corso di sicurezza sul lavoro (base), mezzo proprio, lavoro anche nel week end e festivi, orario pomeridiano. Trattasi di stabilimento balneare a Marinella di Sarzana, contratto a tempo determinato 3 mesi. Offerta 59220

1 AIUTO PIZZAIOLO Ristorante pizzeria ricerca aiuto pizzaiolo. La risorsa dovrà occuparsi della preparazione linea pizzeria e del lavoro al forno. Si richiede esperienza anche minima nelle mansioni e disponibilità a lavorare nei week end e festivi. Si offre contratto a tempo determinato con durata da stabilire. Orario: dalle 17 alle 24. Sede Spezia. Offerta 59205

TIROCINANTE IMPIEGATO Agenzia di assicurazioni ricerca tirocinante impiegato. La risorsa sarà formata relativamente al front office (rapporto con la clientela sia telefonico che in presenza), archiviazione documenti, lavorazioni su file pacchetto office in particolare su Excel. Si richiede diploma di scuola secondaria superiore, età non superiore ai 29 anni, buona conoscenza del pacchetto Office. Sede Spezia. Offerta 59204

IMPIEGATO CONTABILE Si richiede per azienda nel settore del commercio di prodotti nautici un impiegato contabile con esperienza. Richiesto diploma di ragioneria o altro diploma con ad integrazione corsi di contabilità. Età dai 25 ai 45 anni. Richiesta conoscenza programma di contabilità E - solvez, word, excel, conoscenza lingua inglese. Disponibilità a trasferte in ambito provinciale. Si offre contratto a tempo determinato part time. Sede Ameglia. Offerta 59180