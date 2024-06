Aggressione al clochard. Interrogati tre testimoni

SARZANA

Le testimonianze dei tre ragazzi indagati per concorso in tentato omicido potrebbero rivelarsi decisive per convincere il gip del Tribunale dei minori di Genova a concedere gli arresti domiciliari al minorenne sarzanese che nella notte di Pasqua ha sferrato un colpo alla testa a Felice Loiacono un 46enne di origini calabresi da tempo a Sarzana senza fissa dimora. Il minorenne indagato per tentato omicidio, assistito da Giuliana Feliciani e Valentina Antonini, è detenuto in carcere a Firenze dopo un periodo trascorso a Torino. Le aggressioni subìte hanno portato le due legali a chiedere al pm Francesco Alvino il trasferimento per ragioni di sicurezza, accordato dalla giudice Claudia Feddaiu. Oggi i tre giovani che la sera dell’aggressione erano presenti ai giardini della stazione ferroviaria di Sarzana verranno ascoltati in Tribunale. Si tratta di due fratelli sarzanesi e di un maggiorenne di Massa difesi dagli avvocati Michele Vita e Davide Ambrosini. Spiegheranno la dinamica della notte che ha portato all’incontro con l’uomo ai giardini di piazza Jurgens e se realmente nel corso della discussione sia spuntato il coltello che avrebbe spinto il giovane a sferrare il colpo con il paletto di ferro prelevato poco distante. La lama è stata ritrovata dal perito che sta collaborando con la difesa dell’aggressore ma Felice Loiacono ha sempre negato di esserne il proprietario.

Massimo Merluzzi