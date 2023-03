Aggiudicata alla Guerrato progettazione e costruzione dell’ospedale del Felettino

La Guerrato Spa realizzerà l’ospedale del Felettino della Spezia. Ieri è stata aggiudicata in via definitiva la procedura di affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione del nuovo ospedale, conclusa positivamente l’istruttoria dell’offerta tecnica ed economica presentata. "E’ un passaggio fondamentale - ha detto il governatore Toti - nei prossimi giorni si aprirà la Conferenza dei servizi, che abbiamo avocato in Regione proprio per garantire un maggiore coordinamento e impulso a questo cantiere. Prevista la riduzione dei tempi per la redazione della progettazione esecutiva (24 giorni in meno rispetto ai 120 previsti a base di gara) e anche per l’esecuzione dei lavori (500 giorni in meno rispetto ai 1350 previsti).