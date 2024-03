Agente di polizia municipale al Comune di Imperia

Il Comune di Imperia ha indetto un concorso per agenti di polizia municipale. La selezione pubblica è aperta a diplomati e prevede l’assunzione di persone a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, bisogna avere una patente di guida B, diploma di scuola superiore, normalità visiva e uditiva, possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi. L’Amministrazione, in considerazione del numero delle candidature che perverranno, si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva. Previste prove di efficienza fisica, poi prova scritta e orale. Nel corso della prova orale sarà anche accertata la conoscenza di base della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche. Domande entro il 22 marzo soltanto tramite il portale per le assunzioni nella pubblica amministrazione www.inpa.gov.it