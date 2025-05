Disagi per lo Spezia, volo in ritardo di ore

La Spezia, 20 maggio 2025 – Disagi per lo Spezia. La squadra è rimasta per diverse ore bloccata all’aeroporto di Pisa. L’aereo che dovevano prendere i giocatori direzione Lamezia Terme, per l’andata di semifinale di playoff per la Serie A contro il Catanzaro, ha subito un significativo ritardo.

Il decollo iniziale era previsto alle 15:30, ma l'aereo non è partito per tutto il pomeriggio fino a tarda sera. Il volo è infine decollato intorno alle 23.

Le cause specifiche del ritardo non sono state rese note. Probabilmente si tratta di disservizi legati al maltempo che ha attraversato la Regione tra il tardo pomeriggio e la sera.