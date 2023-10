Adolescenza ’difficile’, istruzioni per l’uso

Una rassegna, tante famiglie, un domani da vivere con serenità. Non c’è solo il disagio adolescenziale: anche i genitori dei giovani in questa fascia di età, alle prese con problemi vecchi e nuovi, dettati dall’evoluzione della società e del rapporto con i figli, possono trovarsi alle prese con conflitti quasi insormontabili. Che fare? Il ciclo di incontri organizzato da Futuro Aperto, intitolato "Adolescenza: istruzioni per l’uso", si propone di fornire a madri e padri strumenti per affrontare e gestire le situazioni difficili. Un progetto selezionato da "Con i bambini", nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia. Nei primi due appuntamenti, i genitori potranno dialogare con esperti del reparto di Neuropsichiatria Infantile di Asl5 della Spezia, con cui Futuro Aperto ha sviluppato dalla scorsa estate una collaborazione e si terranno nell’aula-studio dell’ex tribunale di Sarzana, in piazza Richetti, entrambi al via alle 18. Venerdì 27 ottobre il direttore della struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile Franco Giovannoni relazionerà su "Il disagio giovanile dopo gli anni della pandemia", mentre venerdì 10 è in programma ’Genitori e adolescenti tra ordine e caos’, con Roberto Mazza, psicologo e docente dell’Università degli Studi di Pisa.

C.T.