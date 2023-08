Addio Lina Viviani, la 'nonnina' di Monterosso: ultimo saluto a 101 anni

Era la ’nonnina’ di Monterosso, conosciuta da tutti in paese così come nei dintorni. Ieri parenti e amici hanno dato l’ultimo saluto a Elena Viviani (per tutti Lina), scomparsa a 101 anni: era originaria di Levanto ma abitava a Monterosso da quando ha sposato il marito Cesare Gargani, mancato anni fa, che faceva il falegname e suonava nella banda musicale del paese.

In occasione del suo centesimo compleanno, l’anno scorso, l’amministrazione comunale di Monterosso le aveva donato una ceramica della Bottega d’arte con il numero 100, che le era stata consegnata dal vicesindaco Vincenzo Rollando alla presenza dei tre figli di Lina, Gianni, Franco e Roberto. Nonna Lina, lucida e attenta alle cose della vita, ha sempre fatto la casalinga, dedicandosi anima e corpo alla famiglia.