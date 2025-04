Addio a Giorgio Traversone. È stato sindaco e assessore

Sindaco per oltre venti anni del Comune di Sesta Godano, e anche assessore provinciale con deleghe alla viabilità, caccia e pesca. Un punto di riferimento, un pilastro politico e non solo per la Val di Vara, Giorgio Traversone, scomparso ieri mattina all’età di 81 anni. Storico esponente del Partito socialista italiano, sindaco del piccolo centro della Val di Vara dagli anni Ottanta al 2004, ha trasmesso la sua passione per la politica al figlio Marco, attuale sindaco di Sesta Godano.

Tra i primi a rappresentare il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Traversone, il segretario provinciale del Psi della Spezia, Giorgio Brero. "Un dolore immenso per la comunità socialista tutta e per la sua Val di Vara in particolare – afferma il segretario –. Storico sindaco socialista di Sesta Godano, assessore provinciale, ma soprattutto un uomo di valore che ha svolto la sua attività sempre con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita della sua terra. Tanti ricordi, un turbinio di pensieri mi assalgono, una persona di grande spessore umano, un socialista convinto, che ha saputo tenere unita la sua comunità anche in tempi difficili. Ha partecipato fino a che ha potuto alle riunioni del partito della sua Sesta, con il suo carisma che compagni e non gli hanno sempre riconosciuto. Tanti ricordi, tante battaglie, un uomo che ispirava fiducia istintivamente, la sua parola valeva più di un contratto".

Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati via social al figlio Marco, che nel tardo pomeriggio di ieri ha annunciato la morte del padre pubblicando una recente foto di tutta la famiglia. "In questa foto c’è tutto: la nostra famiglia, i sorrisi, l’amore... e al centro tu, papà, pilastro di tutti noi. Grazie per averci dato tanto. Ti porteremo sempre nel cuore" il commento di Marco Traversone.