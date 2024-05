Addio a Baldi ex presidente della ’Alighieri’

In sella alla sua bici lo incontravamo spesso, ma con Pietro Baldi era sempre e comunque un piacere scambiare due chiacchiere, fosse per una questione culturale, sportiva o di attualità. Se ne è andato due giorni fa il cavaliere al merito della Repubblica (lui ci teneva molto) Baldi, che a luglio avrebbe compiuto 85 anni, dopo che la sua salute è peggiorata drasticamente negli ultimi due mesi. Nato alla Spezia e diplomato perito navalmeccanico, aveva lavorato all’Ufficio Disegno dell’Oto Melara per 35 anni. In molti lo ricordano, oltre che presidente pro tempore del Panathlon club di Pontremoli, molto attivo nella sezione spezzina della Società Dante Alighieri, nella quale, per due mandati fino a due anni fa, aveva ricoperto la carica di presidente, prima di passare il testimone a Carlo Raggi. Un ruolo che lo appagava e lo impegnava tantissimo, una posizione che, durante l’emergenza Covid, non gli aveva fatto perdere quell’ottimismo e quell’energia, quel sorriso che lo hanno sempre contraddistinto.

Proprio nel periodo di sua reggenza, la Dante Alighieri locale ha tagliato i 130 di attività, traguardo ricordato con una targa offerta a Pietro Baldi, su iniziativa del nuovo direttivo. Viveva da tanti anni a Mazzetta, però era originario della Scorza. "Eravamo amici da sempre – lo ricorda l’amico Roberto Mauro – . Tutti i giorni, nell’ultimo periodo, quando non si poteva più muovere, gli portavo i giornali perché amava tenersi sempre informato, prima del ricovero in ospedale. Era una bella persona". Alla famiglia, la moglie Rosanna, la figlia Brunella, le due nipoti Erika e Giada, e il pronipote, giungano le sincere condoglianze personali e della redazione de ‘La Nazione’. I funerali si terranno oggi, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale San Pietro di piazzale Guzman.

Marco Magi