Acqua dentro le aule, tecnici ancora al lavoro

Quattro squadre di tecnici della Provincia hanno lavorato per tentare di risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua piovana che l’altra mattina hanno allagato alcune aree dell’istituto scolastico superiore cittadino “Fossati Da Passano“.

Si è dovuto controllare i controsoffitti per verificare, nel percorso a ritroso, le origini del problema che l’altra mattina ha creato un forte disagio. Gli interventi proseguiranno anche oggi per individuare il disagio. I tecnici hanno verificato la sicurezza dei controsoffitti ricercando le probabili “vie d’acqua” che hanno portato al verificarsi della problematica.

Sono state inoltre eseguite ulteriori verifiche nella zona del tetto dove sono in corso gli interventi di cantiere relativi ai programmi di manutenzione, questo per ricercare anche eventuali altre anomalie. L’attività didattica non è stata comunque interrotta o modificata e tutti gli interventi si sono svolti coordinandosi con la direzione scolastica.

Il lavoro proseguirà con tutti gli interventi necessari alla piena risoluzione della problematica, questo anche con l’apertura di un cantiere straordinario. Ovviamente il successivo piano di intervento per la risoluzione della situazione in corso terrà conto anche delle necessità didattiche della scuola.

L’ufficio tecnico della Provincia è in contatto costante con la Direzione scolastica, ed è a disposizione anche dei rappresentanti degli studenti, per affrontare al meglio la risoluzione di questo problema imprevisto. Per far fronte alla “pioggia“ interna nella mattinata di martedì è stato necessario posizionare secchi e bacinelle per raccogliere l’acqua piovana in alcune classi, nell’auditorium e in altre zone dell’istituto compresi gli spazi condivisi.

Un guaio per altro segnalato a settembre, proprio all’inizio del nuovo anno didattico, dopo una assemblea di istituto dagli studenti agli uffici provinciali oltre che alla direzione didattica dell’istituto superiore cittadino.