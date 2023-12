Acit compie 50 anni. E fa festa con le note del pianista Wessel

Festeggiare l’inaugurazione dell’anno sociale, nel cinquantennale della propria costituzione, con un concerto. Perfetto. Nell’auditorium del Conservatorio Puccini di via XX settembre 34, lo farà l’Acit, domani, con inizio alle 17 (l’ingresso è libero). Il protagonista è Michael Wessel, valente pianista già noto al pubblico spezzino, docente alla Hochschule für Evangelische Kirchenmusik di Bayreuth, che si esibirà in un programma di musiche mozartiane dal titolo ‘Mozart il turbine viaggiante’.

Il giorno successivo, dalle 10 alle 18, il professor Wessel terrà poi una masterclass per il Conservatorio Puccini nella Sala Dante. Wessel ha studiato alle Musikhochschulen di Detmold e Stoccarda. Negli ultimi anni ha fatto spesso ricorso alla consulenza artistica dell’anziano maestro Paul Badura-Skoda, che ha scritto di lui: "Michael Wessel non è soltanto un pianista eccellente e sensibile, ma anche uno dei musicisti più intelligenti che io abbia mai incontrato". Ha dato concerti in molti Paesi europei e nel vicino Oriente da solista, come accompagnamento di Lieder e in formazioni cameristiche. L’ampio spettro della sua attività artistica è documentato da numerose registrazioni radiofoniche e cd. È inoltre autore del libro ‘Die Kunst des Übens’ (L’arte dell’esercizio strumentale – Guida all’esercizio e all’interpretazione ispirati) nel 2007, che ha avuto critiche eccellenti alla stampa del settore e la radio. Nel 2012 la casa editrice Bärenreiter ha pubblicato il volume ‘Üben - Proben - Karriere’ (‘Esercitarsi - Provare - Carriera - Dodici famosi interpreti famosi si raccontano’, tra gli altri Paul Badura-Skoda, Pierre-Laurent Aimard, Christian Tetzlaff, Tabea Zimmermann, Annette Dasch, Jörg Widmann). Michael Wessel è presidente della Mozart-Gesellschaft di Bayreuth. Wessel è spesso invitato a far parte di giurie di concorsi nazionali e internazionali e tiene regolarmente masterclass in Germania e all’estero (oltre all’Accademia di Musica di Cracovia, Musikhochschulen di Monaco, Vienna e Norimberga, Accademia Federale di Trossingen, Aba Musqat Oman, pure il Conservatorio Puccini).

Durante la manifestazione sarà presentato il programma dell’Associazione italo tedesca 2023-2024, che verrà realizzato con il patrocinio del Comune della Spezia e il sostegno del Goethe Institut. Un ‘cartellone’ che comprende varie iniziative, dal cineforum dedicato ai film di Curtis (Kurt) Bernhardt – a cura di Giordano Giannini – a laboratori teatrali a cura dell’attrice Cora Chilcott, a progetti web e mostre nelle scuole. Vi saranno, infine, anche iniziative dedicate al venticinquennale del gemellaggio tra i comuni della Spezia e di Bayreuth.

Marco Magi