Ace&Bertera, dj esplosivi

È la passione per gli anni Ottanta ad aver unito Xander Ace & Eva Bertera, un duo esplosivo e versatile di dj. Con dj set dinamici che spaziano dalla musica dance degli anni Ottanta fino ai successi contemporanei, i due spezzini creano uno show unico che combina musica, visual immersivi e performance live. ‘Court of disco’, il loro nuovo singolo, riporta in vita il mito di quel tempo lontano. L’atmosfera dance del decennio è tangibile: disco ball, luci stroboscopiche si possono immaginare a pieno. Il tema centrale è il mondo dell’avvocatura: una coppia di innamorati si trova al cospetto di un giudice, ma il rapporto è suggellato da un vincolo legale, e il testo ripercorre tutti i punti del ‘contratto’.

Ma non si tratta di un tribunale tradizionale in cui trovare targhe e toghe, bensì il luogo giuridico è... una discoteca. Un’immagine onirica che contribuisce a creare quell’atmosfera sognante che è lo scopo di questo progetto musicale. Xander Ace è un dj e produttore musicale con un totale complessivo di 718.698 streaming su tutte le piattaforme. È stato supportato da grandi dj internazionali come Hardwell, Showtek, Mike Williams, Angemi e Stonebridge. È l’ideatore di ‘Unconventional Party’, uno show che unisce dj set e coreografie dirette dallo spezzino Niccolò Di Stani, uno spettacolo a tema college americano, con gadget e visual. Ha pubblicato tracce con etichette di rilievo come Jango, Blanco y Negro, e Skink, e nel luglio 2019 ha firmato un remix ufficiale di ‘Heat’ della cantante Honor, rilasciato dall’etichetta Ego. Le sue produzioni hanno ricevuto il supporto di dj internazionali di spicco come Hardwell, Showtek, Mike Williams, Angemi, Gabry Ponte, djs From Mars, Joachim Garraud e Gregor Salto. Inoltre, ha co-prodotto la colonna sonora dello spettacolo teatrale ‘La Bella e La Bestia: la Maledizione del Principe’. Eva Bertera, giovane e talentuosa dj, ha suonato in festival di tutta Italia, condividendo il palco con artisti importanti come Astol, Ernia e Sick Luke. Il mondo del clubbing l’ha sempre affascinata, attirata dall’energia che riesce a sprigionare e che lei stessa è riuscita a cogliere, ma è solo recentemente che ne è entrata a far parte ufficialmente, diventato dj resident al Tropicana Beach di Ameglia. Con Xander Ace ha creato un duo che permette ad entrambi di sperimentare un sound unico. Insieme parteciperanno, a metà mese, all’Amsterdam Dance Events.

Marco Magi