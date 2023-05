Acam Ambiente si rinnova Comprati 13 mezzi elettrici

Con l’obiettivo di rendere sempre più sostenibili le attività svolte sul territorio spezzino, Acam Ambiente rinnova il proprio autoparco implementandolo di 13 nuovi mezzi elettrici. I mezzi già operativi sia nel Comune capoluogo che nell’area della Val di Magra, sono attualmente impiegati per le attività legate alla raccolta, allo svuotamento dei cestini e in supporto al servizio di spazzamento. I 13 nuovi veicoli vanno ad aggiungersi ai 12 già precedentemente acquistati portando i mezzi green al 15% della flotta aziendale. "Con l’acquisto di questi nuovi mezzi – ha dichiarato Marco Conti, amministratore delegato di Acam Ambiente – otteniamo un duplice obiettivo: non solo quello di ridurre l’impatto ambientale, ma anche di abbattere l’inquinamento acustico nei centri storici consentendoci di aumentare la qualità del servizio offerto". Oltre a questi veicoli, totalmente green, l’azienda ha investito sulla riduzione dell’inquinamento ambientale sostituendo 33 mezzi della flotta, che ad oggi conta 150 unità, con ulteriori 25 veicoli a motore endotermico Euro 6 di ultima generazione per garantire efficienza e sostenibilità, ambientale ed economica, al servizio di raccolta e spazzamento svolto nella provincia della Spezia. Assieme ai nuovi mezzi di servizio, sono state installate anche ulteriori 8 colonnine di ricarica, che vanno ad aggiungersi alle 5 già presenti. "L’operazione rappresenta uno dei tasselli della più ampia strategia del Gruppo Iren – affermano dall’azienda – , di cui Acam Ambiente fa parte, verso la transizione ecologia prevista nel Piano Industriale della multiutility".