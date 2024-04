A tutto Abba Story. Concerto allo Smood

Per la prima volta sul palco dello Smood - Sign music desk di Ceparana, una tribute band che porterà i presenti, stasera, nel mondo di uno dei più grandi gruppi pop che la musica internazionale abbia mai conosciuto: gli Abba. Abba Story si propone come un tributo di qualità e professionalità. Uno show costruito con cura, musicisti professionisti, coreografie, video sincronizzati, faranno sì che possiate rivivere le atmosfere dei mitici anni Settanta e cantare e ballare i brani della band svedese che hanno fatto la storia di quel periodo. Gli Abba sono stati il primo gruppo non anglofono d’Europa a raggiungere un successo così ampio nei paesi anglofoni del mondo, come il Regno Unito, l’Irlanda, gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda e il Sudafrica. Si inizia alle 22 (cena dalle 20.30). Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 328 7671213 (anche per le eventuali prenotazioni).