A tutta musica in piazza Europa. Una lunga girandola di dj-set

Tutto pronto per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno, con il programma di eventi organizzati nelle pubbliche piazze a San Silvestro. Intanto quella del Comune della Spezia dove, in piazza Europa, si prevede il dj set di Radio Number One con ospiti speciali come Dario Ballantini e le sue imitazioni, ma anche uno spettacolo con i più grandi successi musicali degli anni ’90 e gli Eiffel 65. Una notte di musica e intrattenimento con Radio Number One, dj set e animazione con Filippo Marcianò e Sergio Sironi, dalle 21 alle 21.55 di domenica. Nel corso della serata ci sarà, appunto, Ballantini, apprezzato cabarettista, comico e imitatore, dalle 22 alle 23 insieme alla Movida Band. Nel corso della sua carriera Ballantini ha realizzato diverse imitazioni: dai politici come Donald Trump, Sergio Mattarella e Angela Merkel, ai musicisti come Gianni Morandi, Lucio Dalla e Vasco Rossi, e nel repertorio si trovano anche personaggi come Papa Francesco e la scienziata Margherita Hack. Senza contare lo spettacolo dedicato alle migliori hit degli anni Novanta ‘Voglio tornare negli anni ‘90’ (dalle 23 alle 23.55). Dopo il countdown, si riprende poco dopo la mezzanotte con gli Eiffel 65 (uno dei gruppi musicali dance più famosi e amati nel mondo, che hanno riscosso un enorme successo grazie alle loro hit, prima fra tutte ‘Blue (Da Ba Dee)’. Si ripropongono, infine circa all’1, gli speaker di Radio Number One e ‘Voglio Tornare negli anni ‘90’ show fino alle 2, per poi salutare tutti.

Dalle 20.30 alle 22.30 circa, invece, per l’atteso e tradizionale concerto di Capodanno, la Società dei Concerti La Spezia in collaborazione con il Comune, porta sul palco del Teatro Civico, l’Eso, Ensemble Symphony Orchestra. Per questo spettacolo al fianco dell’Orchestra, con la direzione di Stefano Giaroli, ci saranno il soprano Renata Campanella e il tenore Diego Cavazzin; i biglietti in vendita al botteghino del Civico e sulla piattaforma online Vivaticket. Marco Magi